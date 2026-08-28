Wegen Start beim Ötztaler Radmarathon droht Sperre: „Es ist unglaublich schwer für mich“

Die Enttäuschung ist groß: Die Tirolerin Belinda Holzer wollte am Sonntag wieder beim Ötztaler Radmarathon antreten. Im Vorjahr war die 26-Jährige Dritte geworden, doch heuer ist es anders. Es würde eine Strafe geben.

Innsbruck – Es liest sich, als ob Tränen fließen würden. In einem Posting auf Instagram, jetzt kurz vor dem Ötztaler Radmarathon am Sonntag, der am Freitag mit dem Prolog beginnt, wandte sich Radsportlerin Belinda Holzer, im Vorjahr Dritte in Sölden, an die Öffentlichkeit: „Leider werde ich dieses Jahr nicht an der Startlinie sein.“ Als Tirolerin sei es besonders hart, dieses Rennen zu verpassen. „Es ist unglaublich schwer für mich“, schreibt die 26-Jährige vom Team Tirol Women Cycling und Vizestaatsmeisterin am Berg. „Umso mehr, weil ich heuer stark bin wie nie zuvor.“

Vier Wochen lange Sperre droht

Der Grund ist eine – nicht neue – Regel: Artikel 1.2.019 des Radsport-Weltverbandes UCI verbietet, einfach gesagt, dass Elitelizenzfahrer mit Unlizenzierten im Wettkampf stehen. Österreichs Radsportverband (ÖRV) erlaubt seinen Lizenznehmern indes, bei drei Touristikrennen pro Jahr teilzunehmen, sofern diese für den ÖRV-Kalender gemeldet sind. Der Ötztaler Radmarathon ist das nicht, ebenso wie etwa auch der Arlberg-Giro oder die Dolomiten Rundfahrt nicht. ElitefahrerInnen müssen also mit einer Strafe rechnen, wenn sie in Sölden starten, mit einer Sperre von vier Wochen.

„UCI-Team ist kein Hobbyverein“

Offenbar gibt es nun eine „Aktion scharf“, auch wenn dies ÖRV-Generalsekretär Florian König nicht so formuliert. Egal, ob die Regel neu ist oder nicht. Man habe seit Dezember 2025 vehement mit den Teams gesprochen, auch auf der Homepage mehrfach darauf hingewiesen: „Es gehe dabei nicht um eine ,Tiroler Geschichte´. Das gilt in allen 205 Mitgliedsländern der UCI.“ Belinda Holzer fahre immerhin für ein UCI-Team, keinen Hobby­verein, und: „Es obliegt dem Veranstalter, sich für den ÖRV-Kalender einzumelden.“

Egal, ob die Regel neu ist oder nicht. Sie gilt für alle. Wir haben vehement darauf hingewiesen.“ Florian König, Generalsekretär österreichischer Radsportverband

Im Ötztal hat man sich für die Amateure entschieden. „Die sind uns wichtiger als Profis, wir mussten uns entscheiden und sind eine Breitensportveranstaltung“, begründet Organisator Dominik Kuen. Man habe Gespräche mit dem ÖRV geführt, sich aber gegen eine Meldung entschieden.

Wir sind ein Breitensport- und Touristik-Event. Uns sind die Amateure wichtiger als die Profis. Dominik Kuen, Organisator Ötztaler Radmarathon

Holzknecht und Pernsteiner sagten ab, Federspiel nimmt in Kauf

Holzers Rückzug ist nicht der einzige aus der Elite. Darunter etwa auch Lokalmatador Jonas Holzknecht, 2025 im Ötztal Zweiter und beim Tirol-KTM-Cycling-Team unter Vertrag. „Den Ötztaler zu gewinnen ist zwar sein großer Traum, aber wenn er startet, würde er zum Beispiel in der Rad-Bundesliga fehlen“, erklärt Teammanager Thomas Pupp. Auch der einstige Giro-Zehnte Hermann Pernsteiner, MTB-Marathon- und Bergstaatsmeister, sagte ab. Er möchte in zwei Wochen bei der MTB-Marathon-Weltmeisterschaft starten.

Die Diskussion um die Teilnahme von Profis bei Amateurrennen ist nicht neu. Zudem starten immer wieder Ehemalige wie Jan Ullrich oder Thomas Rohregger, sie mischten sich aber unter das Feld. Prestige und mediales Interesse locken – auch die aktuellen Profis. „Es sind aber noch Elitefahrer am Start, die wie Titelverteidiger Daniel Federspiel eine Sperre in Kauf nehmen“, sagt Organisator Kuen.

Holzer: „Ich komme zurück“

Belinda Holzer fühlt sich nur bedingt als Profi. Sie bekomme zwar tolle Unterstützung durch ihr Team, viele KollegInnen würden aber nebenbei arbeiten oder studieren. „Es ist eine Amateurveranstaltung, das muss man akzeptieren. Vielleicht wäre aber eine eigene Wertung eine Möglichkeit.“ An ihrem Traum hält sie jedenfalls fest: „Einmal, so wie es Vorjahressieger Federspiel formulierte, ,Bürgermeisterin von Tirol‘ zu werden.“