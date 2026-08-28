Orange Gewitterwarnung für Innsbruck und das Tiroler Unterland

Tirol muss sich am Freitagnachmittag und Abend auf teils heftige Gewitter einstellen. Besonders betroffen sein dürften laut Prognosen der Großraum Innsbruck und das Unterland, wo die Warnstufe Orange ausgerufen wurde.

Für den Raum Innsbruck und das Tiroler Unterland gilt ab Freitagnachmittag eine orange Gewitterwarnung. Die GeoSphere Austria rechnet ab etwa 16 Uhr bis in die Nachtstunden auf Samstag mit einer erhöhten Unwettergefahr. Erwartet werden Sturmböen, kräftiger Regen und lokal auch Hagel.

Die Warnung der Stufe 3 von 4 betrifft vor allem den Großraum Innsbruck sowie das Tiroler Unterland. Gewitter sind laut den aktuellen Prognosen jedoch in allen Tiroler Bezirken möglich. Besonders in den Abendstunden könnten die Gewitter im Raum Innsbruck und im bayerischen Grenzraum des Unterlandes heftig ausfallen.

Windspitzen von bis zu 90 km/h

Als Ursache nennt die GeoSphere Austria eine Tiefdruckentwicklung über den Britischen Inseln. An deren Vorderseite strömt feuchtwarme Luft nach Mitteleuropa und trifft über Österreich auf eine Kaltfront. Dadurch soll es im Laufe des Nachmittags und Abends verbreitet zu Gewittern kommen. Windspitzen von bis zu 90 km/h sind dabei möglich.

Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, rief dazu auf, Wetterwarnungen aufmerksam zu verfolgen und Aktivitäten im Freien an die Wetterlage anzupassen. Lose Gegenstände sollten gesichert und bei aufziehenden Gewittern rasch geschützte Orte aufgesucht werden. Laut aktuellem Stand dürfte sich die Wetterlage ab Samstag wieder beruhigen. Die Prognosen werden laufend aktualisiert. (TT.com)