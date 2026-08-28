Reisewelle rollt auf Tirol zu: An diesen Hotspots drohen kilometerlange Staus

Es ist mit starkem Reiserückverkehr in ganz Österreich zu rechnen: In einem Teil der Niederlande enden die Sommerferien, gleichzeitig füllen Reisende nach Süden und Heimkehrer nach Deutschland die Straßen. Vor allem in Tirol könnte es wieder zu kilometerlangen Staus kommen.

Am letzten Augustwochenende vom Freitag, den 28. August bis Sonntag, den 30. August wird es noch einmal voll auf Österreichs Straßen. Laut ARBÖ kommt es erneut zu starkem Sommerreiseverkehr. Es sind weiterhin viele UrlauberInnen in Richtung Süden unterwegs, um die letzten freien Tage auszunutzen. Gleichzeitig nimmt der Rückreiseverkehr aus Italien, Slowenien, Kroatien und den österreichischen Urlaubsregionen deutlich zu. In Tirol sind aufgrund des Ötztaler Radmarathon am Sonntag zahlreiche Straßensperren und Einschränkungen im Öffi-Verkehr in Kraft.

Dichter Verkehr auf Nord-Südverbindungen

In Österreich, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen sind die Sommerferien zwar noch nicht vorbei, dafür enden sie kommenden Sonntag in den Niederlanden in der Region Mitte. Dazu gehören Provinzen wie Utrecht oder Gelderland.

Bereits am Freitag rechnet der ARBÖ mit dichterem Verkehr auf den Stadtausfahrten und den klassischen Nord-Südverbindungen. Am Samstag treffen nach Süden Reisende zunehmend auf Heimfahrer aus Deutschland und den Niederlanden, womit der Samstag zum Hauptreisetag werden dürfte. Sonntags ist besonders ab den Mittags- und Nachmittagsstunden mit starkem Rückreiseverkehr zu rechnen.

🚗🚙🚐 Hier sind die Stauhotspots in Tirol (A12) Inntalautobahn

Inntalautobahn (A13) Brennerautobahn

Brennerautobahn (B179) Fernpassstraße

Fernpassstraße (B169) Zillertalstraße

Zillertalstraße (B178) Loferer Straße

Fahrverbote beachten

Die Abfahrtssperren in Tirol und Salzburg bleiben aktiv. Auf der Tauernautobahn (A10) sind unter anderem die Anschlussstellen Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau und Werfen sowie Bereiche im Pongau betroffen. In Tirol gelten am Wochenende jeweils von 7.00 Uhr bis 19.00 Uhr Fahrverbote gegen den Ausweichverkehr auf ausgewählten Straßen im Großraum Innsbruck sowie in den Bezirken Imst, Kufstein und Reutte. Davon ist der Ziel-, Quell- und Anrainerverkehr ausgenommen.

🚗🚙🚐Das sind die Stauhotspots in Österreich (A1) Westautobahn

Westautobahn (A2) Südautobahn

Südautobahn (A9) Pyhrnautobahn

Pyhrnautobahn (A4) Ostautobahn

Ostautobahn (A10) Tauernautobahn

Tauernautobahn (A11) Karawankenautobahn

Karawankenautobahn (A23) Wiener Südosttangente

Wiener Südosttangente (S35) Brucker Schnellstraße

Brucker Schnellstraße (S6) Semmering Schnellstraße

Ötztaler Radmarathon verursacht zahlreiche Sperren

Am Sonntag findet ebenfalls der 45. Ötztaler Radmarathon statt. Entlang der Strecke über Oetz, Kühtai, Innsbruck, den Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch zurück nach Sölden kommt es bereits ab den frühen Morgenstunden zu zahlreichen Straßensperren. Betroffen sind unter anderem die Ötztal Straße (B186), die Völser Straße (L11), die Brennerstraße (B182), die Anschlussstelle Innsbruck-Süd der Brennerautobahn (A13) sowie die Timmelsjoch Hochalpenstraße.

„Der Sonntag wird aus Verkehrssicht der anspruchsvollste Tag des Wochenendes. Zum starken Rückreiseverkehr kommen in Tirol, Salzburg und Kärnten mehrere große Sportveranstaltungen mit Straßensperren hinzu“, prognostizieren die ARBÖ-Verkehrsexperten. Wer seine Fahrt zeitlich flexibel planen könne, solle insbesondere die Nachmittagsstunden meiden und mehr Zeit einplanen. (TT.com)