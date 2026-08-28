Rangelei am Glockner hat für Bergführer Konsequenzen: Jetzt ermittelt sogar die Polizei

Der Ausraster eines Bergführers am Großglockner schlägt hohe Wellen. Unterwegs war der Mann im Auftrag des Kalser Berg- und Schiführervereins. Dessen Vorsitzender, Michael Amraser, distanziert sich jetzt vom Verhalten seines Kollegen und entschuldigt sich beim betroffenen Alpinisten. Auch die Polizei untersucht den Vorfall.