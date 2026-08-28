Motorradunfall in Ochsengarten: 75-jähriger Deutscher stürzte acht Meter ab

Gegen 9.20 Uhr ereignete sich am Freitag ein schwerer Motorradunfall. Ein 75-jähriger Deutscher fuhr auf der Kühtaistraße in Ochsengarten (Gemeinde Haiming) talauswärts. In einer leichten Linkskurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte über den Böschungsrand.

Dabei überschlug er sich und blieb ca. fünf bis acht Meter unterhalb der Straße im dortigen Wald liegen. Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)