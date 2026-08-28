Von der Stubai Super Card auf den Chefsessel: Klaus Gleirscher übernimmt das Ruder
Klaus Gleirscher, der bisherige Marketingleiter des Tourismusverbandes Stubai Tirol, wird dort mit 1. September 2026 neuer Geschäftsführer. Er folgt auf Roland Volderauer, der die Tourismusregion 14 Jahre lang geführt hat.
Neustift – Die Entscheidung für den gebürtigen Neustifter fiel einstimmig im Vorstand: Klaus Gleirscher soll den Stubaier Tourismusverband kündigt führen. Nach einem mehrstufigen, extern begleiteten Auswahlverfahren mit über 45 Bewerbungen aus dem deutschsprachigen Raum setzte sich Gleirscher in einem Hearing als Bestplatzierter durch.
Der designierte Geschäftsführer ist seit 2012 beim TVB Stubai tätig und gilt als tief in der Region verwurzelt. Nach seinem Studium am Management Center Innsbruck (MCI) begleitete er in verschiedenen Funktionen zentrale Projekten, wie die Stubai Super Card oder die Weiterentwicklung des Destinationsportals stubai.at.
Er kennt die Region
Seit 2020 verantwortete Gleirscher als Marketingleiter die strategische Vermarktung des Stubaitals. Laut TVB-Obmann Adrian Siller überzeugte der Touristiker mit einer klaren Vision und seiner fundierten Kenntnis der Region. Gleirscher selbst möchte auf der erfolgreichen Arbeit Volderauers aufbauen, von dem er einen „bestens aufgestellten Verband“ übernehme, und neue Akzente bei der qualitativen Angebotsentwicklung sowie der regionalen Wertschöpfung setzen.
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