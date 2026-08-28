Autoknacker schlachteten drei Firmenautos in Hall aus

Unbekannte Täter haben auf einem Firmengelände in Hall in Tirol zugeschlagen. In der Nacht auf Freitag stahlen sie von drei dort abgestellten Firmenfahrzeugen mehrere Teile, darunter Nebelscheinwerfer und Rückfahrkameras. Durch den unsachgemäßen Ausbau der Komponenten wurden die Fahrzeuge zusätzlich beschädigt. Darüber hinaus demolierten die Diebe an einem der Wagen die Windschutzscheibe.