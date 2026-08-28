Wagen auch demoliert
Autoknacker schlachteten drei Firmenautos in Hall aus
(Symbolfoto)
© iStock
Unbekannte Täter haben auf einem Firmengelände in Hall in Tirol zugeschlagen. In der Nacht auf Freitag stahlen sie von drei dort abgestellten Firmenfahrzeugen mehrere Teile, darunter Nebelscheinwerfer und Rückfahrkameras. Durch den unsachgemäßen Ausbau der Komponenten wurden die Fahrzeuge zusätzlich beschädigt. Darüber hinaus demolierten die Diebe an einem der Wagen die Windschutzscheibe.
Die genaue Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar und konnte bisher nicht beziffert werden. (TT.com)