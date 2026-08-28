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57 Betroffene
Bus-Kollision auf der Brennerstraße bei Innsbruck: Acht Personen in Klinik gebracht
Bei einem der Busse zerbrachen mehrere Seitenscheiben.
© Rotes Kreuz Innsbruck
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