ORF neu?
Reform des Öffentlich-Rechtlichen: Diese Fragen sollen beim Zukunftsforum geklärt werden
Der künftige ORF-Chef Clemens Pig und die amtierende Generaldirektorin am Küniglberg Ingrid Thurnher bei einer gemeinsamen Veranstaltung vor wenigen Wochen.
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Wie digital darf der ORF sein? Wie regional muss er sein? Und wer kontrolliert das größte Medienunternehmen der Republik künftig? Medienminister Andreas Babler will bei einem „Zukunftsforum“ Antworten auf einige der umstrittensten Fragen der österreichischen Medienpolitik finden. Das steht auf dem Programm.
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