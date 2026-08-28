47-Jähriger verletzt
Radfahrer nach Kollision mit Auto in Ischgl über Motorhaube geschleudert
Freitagmittag kam es in Ischgl zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Auto. Im Kreuzungsbereich der Silvrettatherme stieß ein 47-jähriger Radfahrer mit dem Pkw eines 54-jährigen Mannes zusammen, der gerade vor der Parkgarage einparken wollte.
Der Radfahrer aus Ungarn wurde bei der Kollision über die Front des Autos geschleudert und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung zu einem Arzt in die Nachbargemeinde Kappl transportiert. (TT.com)