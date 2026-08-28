Sturmfront zog nördlich an Tirol vorbei: Einsätze auf Seen in Salzburg

Fuschl/St. Wolfgang – Am frühen Freitagabend war von der prognostizierten Unwetterlage in Tirol kaum etwas zu spüren. Hingegen hat eine Sturmfront am Nachmittag einige Personen im Salzburger Flachgau und im angrenzenden Oberösterreich in Seenot gebracht. Einsatzkräfte mussten ab 15.27 Uhr zu Rettungsaktionen am Fuschlsee, Wolfgangsee und Mondsee ausrücken, wie die Wasserrettung, Landesverband Salzburg, informierte. Verletzte wurde niemand.

Zwei Stand-up-Paddler wurden mit einem Boot der Feuerwehr Fuschl aus dem Fuschlsee gerettet. Am Wolfgangsee verzeichneten die Rettungskräfte gleich fünf Einsätze. Zwei Stand-up-Paddler wurden vom Wind überrascht und gerieten in Seenot, weiters musste ein Ruderboot im Bereich der Falkensteinwand abgeschleppt werden. Bei St. Wolfgang galten kurzzeitig ein Kitesurfer und ein Schwimmer als vermisst. Polizei, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Rettungshubschrauber und Wasserrettung suchten den Bereich ab und konnten die Personen unverletzt auffinden.