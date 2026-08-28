Aus der Rubrik „Liebe und Leben“
Patchwork-Zwickmühle: Meine Tochter mag meinen Freund nicht
Wenn Mama und Teenager ein gut eingespieltes Team sind, kann eine neue Beziehung der Mutter vor Herausforderungen stehen.
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Nina und ihre Tochter waren sieben Jahre lang ein eingeschworenes Team – bis Martin kam. Plötzlich stand zwischen Mutter und Tochter ein neuer Mann, und mit ihm die Frage, die viele Patchworkfamilien kennen: Wie viel Nähe verträgt eine Beziehung, wenn ein Kind Angst hat, seinen wichtigsten Menschen zu verlieren?
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