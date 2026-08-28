31-Jähriger verletzt
Arbeiter in Hall von Maschine erfasst und mehrmals um Rohr geschleudert
Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Hall wurde am Freitagmorgen ein 31-jähriger Arbeiter erheblich verletzt. Der Mann war mit Arbeiten an einer Maschine beschäftigt, als sein T-Shirt von einem rotierenden Rohr erfasst wurde. Daraufhin wurde er mit dem gesamten Körper mehrmals um das Rohr geschleudert.
Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades am ganzen Körper zu. Nach der Erstversorgung durch Rettung und Notarzt wurde der Arbeiter in das Bezirkskrankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)