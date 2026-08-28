Arbeiter in Hall von Maschine erfasst und mehrmals um Rohr geschleudert

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Hall wurde am Freitagmorgen ein 31-jähriger Arbeiter erheblich verletzt. Der Mann war mit Arbeiten an einer Maschine beschäftigt, als sein T-Shirt von einem rotierenden Rohr erfasst wurde. Daraufhin wurde er mit dem gesamten Körper mehrmals um das Rohr geschleudert.