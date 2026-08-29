Nepal bittet nach Sturzflut um gezielte ausländische Hilfe

Nepal hat nach einer verheerenden Flutkatastrophe an seiner Grenze zu China um gezielte ausländische Hilfe gebeten, jedoch nicht bei den allgemeinen Such- und Rettungsarbeiten. Das sagte Außenminister Shisir Khanal am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Am Mittwoch hatte ein Gletschersturz eine gewaltige Flutwelle aus Gestein, Eis und Schlamm ausgelöst. In Nepal und dem chinesischen Tibet kamen dabei fast 600 Menschen ums Leben, mehr als 2.000 werden noch vermisst.

Khanal zufolge benötigt Kathmandu spezialisierte ausländische Hilfe, etwa bei der Bergung von in Tunneln eingeschlossenen Menschen, der Wiederherstellung von Verkehrsverbindungen sowie bei der Identifizierung und Aufbewahrung der Toten. Man habe die Nachbarländer Indien und China bereits um Behelfsbrücken gebeten.

Khanal präzisierte damit eine frühere Aussage seines Ministeriums vom Freitag, wonach Nepal die Rettungsarbeiten allein bewältigen könne. Für die allgemeinen Such- und Rettungsarbeiten, die von nepalesischen Kräften geleistet würden, sei keine weitere Hilfe nötig, sagte Khanal.

Die Armee in Nepal hat zuletzt die Such- und Rettungsaktionen intensiviert, stößt aber weiter auf große Probleme. "Der schwierigste Teil ist der abgelagerte Schlamm als Folge der Flutwelle", sagte Armeesprecher Raja Ram Basnet in Battar Bazar in der an Tibet grenzenden Provinz Bagmati. Dadurch sei es sehr schwierig, Hubschrauber in den betroffenen Gebieten wie Temure, Syabrubesi und Mailung zu landen oder zu starten.

Derzeit sind laut Basnet unter anderem 14 Rettungshubschrauber in der Region im Einsatz. Als eine weitere Hürde nannte der Sprecher bestehende Tunnel im Gebirge, in denen Menschen festsaßen. Am Freitagmorgen (Ortszeit) seien nur vier Personen aus den Tunneln gerettet worden. Vermutlich befänden sich in ihnen noch zahlreiche Menschen.

Auf chinesischer Seite stieg die Zahl der Todesopfer indes um zwei auf sieben. Das berichtete Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Zahl der Vermissten ging demnach von 558 auf 554 Menschen zurück. Damit gelten im Katastrophengebiet in Nepal und China insgesamt mehr als 2.500 Menschen weiter als vermisst. Zusammen mit den bisher 579 gemeldeten Toten in Nepal liegt die Gesamtzahl auf beiden Seiten damit nun bei 586.