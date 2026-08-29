Fast 40 Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Bei einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadtregion Kiew sind in der Nacht auf Samstag mindestens 37 Menschen getötet worden. Zudem seien 42 Personen verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region, Tymur Tkatschenko, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Aus dem betroffenen Gebiet im Bezirk Butscha würden zudem mehr als 380 Menschen evakuiert. Beide Seiten hatten bereits gegenseitige Attacken mit mehreren Toten, Verletzten und Schäden gemeldet.

Im Verlauf des Samstag wurde bei russischen Drohnenangriffen auf Kiew mindestens ein weiterer Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Bei dem Todesopfer handle es sich um ein zweijähriges Mädchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. In Kiew gelte weiterhin Luftalarm.

"Es gibt erhebliche Schäden an der umliegenden Infrastruktur: Wohnhäuser sowie ein Senioren- und Behindertenheim wurden beschädigt", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram zu der nächtlichen Attacke. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Angriff am Freitag kurz nach 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) ein Unternehmensgelände getroffen. Laut Medienberichten handelte es sich auch um ein Munitionslager. Selenskyj nannte keine Details, schrieb aber: "Es gibt Vorschriften: Munition darf es nicht neben Häusern und anderen Wohngebäuden geben." Er verwies auf eingeleitete Strafverfahren.

Nach Behördenangaben ereignete sich der Drohnenangriff am Freitagabend in dem Dorf Myla bei Butscha. In der Folge sei ein Feuer ausgebrochen, es habe mehrere Explosionen gegeben, erklärte Gouverneur Tymur Tkatschenko. Zahlreiche Menschen wurden demnach zur Flucht gezwungen, darunter Kinder. Im Umkreis um den Ort wurden Selenskyj zufolge fast 400 Menschen evakuiert. Mehr als 300 Rettungskräfte waren demnach im Einsatz. Laut Tkatschenko könnte die Opferzahl noch steigen.

Bereits in der Nacht hatte die Staatsanwaltschaft über eingeleitete Ermittlungen wegen "dienstlicher Fahrlässigkeit" und einen russischen Drohnenschlag informiert. Nach russischen Angaben war ein Munitionslager das Ziel des Angriffs. Die Hauptverbindungsstrecke von Kiew Richtung Westen musste in der Folge auf einem mehrere Kilometer langen Abschnitt für die Lösch-und Rettungsarbeiten komplett gesperrt werden. In sozialen Netzwerken zeigen Videos ein Feuer und Explosionen in der Abenddämmerung.

Regierungschef Serhij Korezkyj verwies auf einen ähnlichen Vorfall Anfang Juli am südwestlichen Stadtrand von Kiew. "Im fünften Kriegsjahr werden ein und dieselben Fehler begangen - das ist kriminelle Fahrlässigkeit", schrieb er auf Telegram. Nach offiziellen Angaben starben im Juli mindestens neun Menschen.

Bei einer ukrainischen Drohnenattacke auf die russische Region Belgorod wurden drei Menschen getötet, teilten lokale Behörden am Samstag mit. In Sewastopol auf der Krim sei ein Mensch getötet worden. Im südukrainischen Gebiet Odessa wiederum starb bei russischen Angriffen mindestens ein Mensch, so Regionalgouverneur Oleh Kiper. Auch aus anderen Regionen wurden Angriffe mit Verletzten und Schäden vermeldet.

Weitere drei Personen seien in Odessa verletzt worden, hieß es in einem Telegram-Beitrag Kipers. In Belgorod befinden sich nach dortigen Angaben via Telegram drei der Verletzten in einem kritischen Zustand. Bei den Angriffen in Sewastopol auf der Krim seien zudem drei Menschen verletzt worden, erklärte der von Russland eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew auf Telegram.

Im südrussischen Gebiet Rostow wurden laut Lokalbehörden mindestens sieben Menschen bei ukrainischen Attacken verletzt. Ein Kind sei schwer verletzt ins Spital eingeliefert worden, berichtete am Samstag die staatliche Nachrichtenagentur TASS. In der russischen Hafenstadt Rostow am Don wiederum wurden laut dem regionalen Gouverneur Jury Sljusar zwei Wohnblöcke durch herabstürzende Drohnentrümmer beschädigt. Sieben Personen wurden verletzt. Zwei Kinder seien ins Spital gebracht, eines davon mit sehr schweren Verletzungen.

Ukrainischen Medienberichten zufolge soll auch das Warenlager eines Elektronikhändlers in Flammen aufgegangen sein. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Seit Wochen attackieren die ukrainischen Streitkräfte immer wieder Logistikzentren großer russischer Unternehmen. Insbesondere die Onlineversandhändler Wildberries und Ozon gerieten dabei ins Visier.

Die Attacken verursachten Milliardenschäden und rückten die Folgen des russischen Angriffskriegs für das Nachbarland der Ukraine wieder stärker in den Fokus. Die Führung in Kiew versucht damit auch die politische Stimmung in Russland vor der Parlamentswahl vom 18. bis 20. September zu beeinflussen.

Die Ukraine wehrt sich seit viereinhalb Jahren mit westlicher Militärhilfe gegen Russlands zerstörerischen Krieg. Bei ihren gegenseitigen Attacken setzen die Streitkräfte beider Länder riesige Mengen an Drohnen ein, da diese vergleichsweise günstig herzustellen und in großen Massen einfliegend nur schwer abzuwehren sind. Während mancher Angriffswellen kommen Hunderte Drohnen gleichzeitig zum Einsatz, um die Luftabwehr zu überwältigen. Dabei werfen sich beide Seiten gegenseitig gezielte Angriffe auf Zivilisten vor, wobei die Opferzahlen und Schäden auf ukrainischer Seite weitaus größer sind.

Russland und die Ukraine weiteten in den vergangenen Monaten ihre gegenseitigen Angriffe mit Langstrecken-Geschoßen aus und nehmen dabei zunehmend zivile Infrastruktur wie Lagerhäuser und Öl- und Hafeninfrastruktur ins Visier. Bei diesen Angriffen gibt es zunehmend zivile Opfer.

Nach dem Angriff in Myla leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts ein, dass auf dem Gelände illegal explosives Material gelagert worden sei. Auch werde geprüft, ob das Unternehmen alle "notwendigen Genehmigungen" gehabt habe.

Der ukrainische Regierungschef Serhij Korezky kritisierte, dass aus einem tödlichen Angriff im Juli in Wyschnewe nahe Kiew nicht die nötigen Lehren gezogen worden seien. Damals sei zutage getreten, dass ein Staatsunternehmen trotz der Nähe zu Wohngebäuden sich nicht an die Vorschriften für die Lagerung von explosivem Material gehalten hatte.