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Erster Saisonsieg für SVI
Vier gewinnt: Landeck setzte kuriose Derby-Serie gegen Schönwies/Mils fort
Im heiß umkämpften Derby war Landeck in der Milser Au obenauf.
© FG Schönwies/Mils/Lechleitner
Von Michael Pipal
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