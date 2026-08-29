Erster Saisonsieg für SVI

Vier gewinnt: Landeck setzte kuriose Derby-Serie gegen Schönwies/Mils fort

Im heiß umkämpften Derby war Landeck in der Milser Au obenauf.
© FG Schönwies/Mils/Lechleitner
Michael Pipal

Von Michael Pipal

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