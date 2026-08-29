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Kommentar
„Mia san mia“
Kommentarvon Peter Nindler
Der Wahlkampf hat längst begonnen, und LH Anton Mattle weiß, dass er das Feld nicht allein der FPÖ überlassen darf. Mit dem CSU-Modell geht er jetzt zum Angriff über.
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