Kommentar

„Mia san mia“

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Der Wahlkampf hat längst begonnen, und LH Anton Mattle weiß, dass er das Feld nicht allein der FPÖ überlassen darf. Mit dem CSU-Modell geht er jetzt zum Angriff über.

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