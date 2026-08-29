Blühende Zukunft
Landeck floriert: Warum die westlichste Bezirksstadt jetzt aufblüht
Bei der Präsentation: Bürgermeister Herbert Mayer, TVB-Geschäftsführerin Simone Zangerl, Tischler Mathias Lenhart, Talkesselmanager Florian Schweiger und Gärtner Julian Lutz (v. l.).
© Matthias Reichle
Blumeninseln statt grauer Pflasterflächen: 17 neue Pflanzgefäße sollen Landeck lebenswerter machen. Gepflegt werden die kleinen Grünoasen von Ehrenamtlichen und Geschäftsleuten, die dafür selbst zur Gießkanne greifen.
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