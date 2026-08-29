Deutsche wird unterstützt
Land Tirol verschärft heuer Regeln für geförderte Studien: Nur ein Platz vergeben
2630 BewerberInnen versuchten heuer beim Medizinaufnahmetest einen Studienplatz an der Medizinischen Universität in Innsbruck zu ergattern. 25 von ihnen haben sich für einen gewidmeten Studienplatz des Landes Tirol beworben.
© Rita Falk
Erstmals hat das Land Tirol seine fünf gewidmeten Medizin-Studienplätze an eine Facharztausbildung für Psychiatrie mit anschließender fünfjähriger facheinschlägiger Tätigkeit in Tirol geknüpft. Vergeben wurde aber nur ein Platz an eine Deutsche.
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