Deutsche wird unterstützt

Land Tirol verschärft heuer Regeln für geförderte Studien: Nur ein Platz vergeben

2630 BewerberInnen versuchten heuer beim Medizinaufnahmetest einen Studienplatz an der Medizinischen Universität in Innsbruck zu ergattern. 25 von ihnen haben sich für einen gewidmeten Studienplatz des Landes Tirol beworben.
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Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Erstmals hat das Land Tirol seine fünf gewidmeten Medizin-Studienplätze an eine Facharztausbildung für Psychiatrie mit anschließender fünfjähriger facheinschlägiger Tätigkeit in Tirol geknüpft. Vergeben wurde aber nur ein Platz an eine Deutsche.

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