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Gastkommentar
Ein Jahrhundertsommer neigt sich dem Ende zu
Gastkommentarvon Alois Schöpf
Die Tage werden kürzer, mit Extremhitze ist nicht mehr zu rechnen, geregnet hat es auch und die Bauern bekommen für ihre Dürreschäden Entschädigungen.
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