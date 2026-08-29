Debatte um Zuckersteuer
Deutschland besteuert süße Getränke: Kommt die Zuckersteuer auch nach Österreich?
Eine Zuckersteuer soll dazu führen, dass die Hersteller den Anteil an Zucker in den Getränken reduzieren. Zudem spült sie Geld in die Staatskassen.
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Die Nachbarn wollen Softdrinks ab 2027 stärker besteuern. In Österreich lehnt das Wirtschaftsministerium eine Zuckersteuer ab. Das Finanzministerium beobachtet die Debatte hingegen genau – und will Schlüsse für Österreich ziehen. Die Erfahrungen anderer EU-Länder könnten die Debatte neu anheizen.
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