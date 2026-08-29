EU-Vorgaben, Bürokratie, KI
Junge Industrie diskutierte über Standort: „Den Kostendruck spürt man ganz enorm“
Diskutierten in Alpbach über den Standort, v. l.: Eduard Fröschl (Fröschl Bau, Bundesvorsitzender Junge Industrie), Lukas Silbernagl (Digitalagentur tincx), Alois Vahrner (TT), Daniela Gruber (Silberquelle), Kilian Dorner (Fa. Dorner).
© Max Strozzi
Kosten, EU-Vorgaben, Bürokratie, KI: Die junge Industrie diskutierte in Alpbach über den Standort. Fazit: Vieles ist durchaus gut, vieles aber reformbedürftig.
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