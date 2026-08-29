Magnitude von 1,9: Leichtes Erdbeben bei Imst registriert

Am Freitagabend hat sich in Tirol, rund sechs Kilometer südwestlich von Imst, ein leichtes Erdbeben ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst der GeoSphere Austria meldete, lag die Magnitude des Bebens bei 1,9.

Die Erschütterungen seien von wenigen Personen in Imst als schwaches Zittern wahrgenommen worden, einige hätten von einem Grollen berichtet, hieß es in der Mitteilung. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten. (APA)