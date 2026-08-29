Leiche am Innufer in Innsbruck entdeckt: Vermutlich seit Tagen vermisster 29-Jähriger

Ein Passant hat am Donnerstagabend im Bereich Mühlau in Innsbruck eine leblose Person im Inn beziehungsweise am Innufer entdeckt. Er verständigte gegen 19 Uhr die Einsatzkräfte. Mit Hilfe der Wasserrettung wurde der Leichnam geborgen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen 29-Jährigen aus Oetz. Der Mann galt seit dem 16. August als vermisst.

Neben dem 29-Jährigen gilt auch eine 33-Jährige aus dem Oberland als abgängig. Die beiden sollen ein Paar gewesen sein. Am 17. August hatten Zeugen in Silz einen Frauenkörper im Inn gesehen. Daraufhin wurde tagelang der Inn abgesucht – auch in Innsbruck. Ob ein Zusammenhang zwischen den Vermisstenfällen und der Sichtung einer Frau im Inn besteht, ist aber weiterhin unklar. (TT.com)