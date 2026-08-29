18-Jähriger stach sich bei Heuarbeiten in Absam Heugabel durch die Hand

Ein 18-Jähriger hat sich am Freitag bei Heuarbeiten auf einem Bauernhof in Absam eine Heugabel durch die linke Hand gestochen. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr.

Der junge Mann wollte einen Heuballen verschieben. Dabei übersah er eine im Heu liegende Heugabel. Als er in das Heu griff, stach er sich die Gabel durch die Hand.