Ins Krankenhaus eingeliefert
18-Jähriger stach sich bei Heuarbeiten in Absam Heugabel durch die Hand
Ein 18-Jähriger hat sich am Freitag bei Heuarbeiten auf einem Bauernhof in Absam eine Heugabel durch die linke Hand gestochen. Der Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr.
Der junge Mann wollte einen Heuballen verschieben. Dabei übersah er eine im Heu liegende Heugabel. Als er in das Heu griff, stach er sich die Gabel durch die Hand.
Die Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort. Anschließend brachten sie ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Hall. (TT.com)