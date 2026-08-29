Tirol hat gewählt
Einmal mit Ketchup und Mayo, bitte! Das sind die frisch gebackenen Pommes-Sieger
Die Freude über den Sieg ist groß: Ein Gruppenbild mit den Bistro Chefs Sophie Aschaber (vorne Mitte) und Peter Laiminger (hinten links) sowie dem Team mit Koch Leon Mair (hinten, 2.v.l.), Simone Scharf (hinten) und Klara Pall (vorne rechts) inklusive den Bademeistern Menno Tissink (vorne links) und Wolfgang Prem (hinten rechts).
© Axel Springer
Schwimmen macht hungrig und Hirn und Bauch wissen genau, was hilft: salzige Pommes. Die TT-LeserInnen haben gewählt. Die beliebtesten Freibad-Pommes gibt es in Westendorf. Ein Besuch bei den Gewinnern, wo die Sommer-Klassiker goldgelb und knusprig serviert werden.
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