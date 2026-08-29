Neuer Megavertrag: Weltmeister Norris unterschreibt bis 2030 bei McLaren

Formel-1-Weltmeister Lando Norris hat sich bis mindestens zum Ende des Jahres 2030 an das McLaren-Team gebunden. Der 26-jährige Brite verkündete seine Entscheidung am Samstag in der Fabrik des Rennstalls in Woking. Norris fährt seit 2019 für das englische Traditionsteam und hat bisher 163 Grands Prix bestritten, mehr als jeder andere Fahrer in der Geschichte von McLaren.

„McLaren ist mein Zuhause“, sagte Norris, der zuletzt die beiden WM-Läufe in Ungarn und den Niederlanden gewonnen hatte. In der Gesamtwertung liegt er etwa zur Saisonhalbzeit 83 Punkte hinter Mercedes-Spitzenreiter Kimi Antonelli an der vierten Stelle.