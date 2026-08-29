Angebot nun auch in Tirol
Brust-Shaping in Innsbruck: Schönere Form ohne Implantat und Vollnarkose
Brust-Shaping statt Implantat: Eine neue Methode formt die Brust ohne Vollnarkose
© iStockphoto
„Size doesn’t matter“ – richtig. Doch wenn Schwangerschaft, Stillzeit oder andere Lebensphasen ihre Spuren an der Brust hinterlassen, lassen sich diese heute minimalinvasiv korrigieren. Der plastische Chirurg Christian Lenz führt den vollnarkosefreien Eingriff „Brust-Shaping“ mit winzigem Schnitt auch in Innsbruck immer öfter durch.
Kommentare