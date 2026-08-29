Alkoholisierter 15-Jähriger stürzte in Kärnten mit Auto ab

Mehrere Jugendliche sind am Freitagabend in Kärnten bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In Ebenthal (Bezirk Klagenfurt-Land) stürzte ein Auto 30 Meter über eine Böschung ab, nachdem es einen Baum touchiert hatte. Laut Polizei dürfte ein alkoholisierter 15-Jähriger am Steuer gesessen sein. Zwei der drei jungen Klagenfurter konnten sich selbstständig aus dem Wrack befreien, einen bargen Feuerwehr und Bergrettung.

Die drei Jugendlichen – 15, 16 und 18 Jahre alt – wurden zur Abklärung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Feuerwehr barg das total beschädigte Fahrzeug.

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