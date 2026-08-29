Sturzschock bei der Vuelta: Topfavorit Pogacar schied schwer verletzt aus

Die Vuelta a Espana ist für den führenden Tadej Pogacar jäh zu Ende gegangen. Der Slowene kam rund 30 km vor dem Ziel der 8. Etappe mitten im Feld auf einem flachen Streckenabschnitt schwer zu Sturz. Der Weltmeister prallte kopfüber auf den Asphalt und erlitt einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebenten Halswirbels. Durch das Aus des Dominators sind die Chancen von Felix Gall auf seinen ersten Grand-Tour-Sieg deutlich gestiegen.

Wenige Stunden nach dem Etappenende stand das wohl vorzeitige Saisonende Pogacars fest. UAE-Teamarzt Adrian Rotunno teilte nach einer Untersuchung im Krankenhaus das Ausmaß der Verletzung mit. Neben den Brüchen trug Pogacar eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Abschürfungen davon.

„Er wird eine Operation am Schlüsselbein benötigen. Dieser Eingriff wird jedoch aufgrund der bei einer Gehirnerschütterung gebotenen Vorsichtsmaßnahmen zunächst zurückgestellt“, sagte Rotunno. Damit dürfte die Saison für Pogacar gelaufen sein. Bei einem Schlüsselbeinbruch ist mit einer Pause von mindestens sechs Wochen zu rechnen. Das WM-Straßenrennen wird am 27. September in Montreal ausgetragen.

Die Ursache des ziemlich kuriosen Sturzes des Superstars war vorerst unklar, es gab Spekulationen über einen Gegenstand auf der Fahrbahn als Auslöser. Pogacar musste zum ersten Mal in seiner Erfolgslaufbahn mit bereits 130 Siegen bei einem Etappenrennen aufgeben. Der 27-Jährige hatte in der laufenden Saison wie auch schon in den vergangenen Jahren reihenweise Triumphe gefeiert. Im Juli siegte er zum fünften Mal bei der Tour de France, in Spanien wollte er bei seiner zweiten Vuelta-Teilnahme einen der letzten noch fehlenden großen Siege einheimsen.

Spanier Mas neuer Spitzenreiter

Nach drei Etappensiegen lag der UAE-Kapitän bereits fast vier Minuten vor seinem ersten Verfolger Enric Mas. Nach dem Drama um Pogacar wird der Spanier am Sonntag als neuer Spitzenreiter an den Start gehen. Gall hat als Dritter 1:11 Minuten Rückstand auf Mas, der viermalige Vuelta-Sieger Primoz Roglic liegt nur elf Sekunden vor dem Osttiroler. Am Sonntag folgt vor dem ersten Ruhetag eine harte Bergetappe mit 5000 Höhenmetern, die die Rangordnung erneut durcheinanderbringen könnte.