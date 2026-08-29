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Rettungseinsatz im Zillertal
Zwei Verletzte darunter ein Jugendlicher: Kollision zwischen E-Bike und Moped in Mayrhofen
Am E-Bike und am Moped entstand großer Sachschaden.
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