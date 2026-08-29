Nach Unfall in Kufstein: 17-Jähriger versteckte frisierten E-Scooter

Ein Unfall mit einem E-Scooter hat sich am Samstagvormittag gegen 11 Uhr in der Salurner Straße in Kufstein ereignet. Zwei 17-jährige Österreicher waren gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs, als der Lenker nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte.

Sowohl der Fahrer als auch sein Mitfahrer zogen sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Der verletzte Mitfahrer wurde nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck geflogen, während der Lenker in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert wurde.

Für den 17-jährigen Lenker dürfte der Unfall aber weitreichende Konsequenzen haben. Gemeinsam mit einem Angehörigen entfernte er den E-Scooter noch von der Unfallstelle und gab gegenüber den Beamten an, nicht zu wissen, wo sich das Fahrzeug befinde. Die Polizei konnte den Scooter jedoch kurz darauf ausfindig machen und sicherstellen. Bei einer Überprüfung auf einem Rollenprüfstand wurde eine maximale Geschwindigkeit von 86 km/h festgestellt. Gegen den Jugendlichen folgen nun Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft. (TT.com)