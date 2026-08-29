Schwerer Mountainbike-Unfall in Nauders: 29-Jähriger in Klink geflogen

Bei einer Sportveranstaltung in Nauders ist am Samstag, gegen 11 Uhr, ein Teilnehmer verunglückt. Ein 29-jähriger Deutsche stürzte aus unbekannter Ursache mit seinem Mountainbike.

Der Sportler wurde zunächst von der Bergrettung Nauders erstversorgt. Anschließend wurde er vom Team eines Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen. Der Verletzte wurde zunächst in das Krankenhaus Zams geflogen. Von dort wurde er zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck überstellt. (TT.com)