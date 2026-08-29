Fahrzeug überschlug sich: Mehrere Verletzte bei Unfall auf Pass-Thurn-Straße

Bei einem Verkehrsunfall auf der Pass-Thurn-Straße ( B161) sind am späten Samstagnachmittag mehrere Personen verletzt worden. Eines der beiden beteiligten Fahrzeuge überschlug sich laut ersten Informationen nach dem Zusammenstoß.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 17 Uhr. Der Grund für die Kollsion war vorerst noch Unklar. Auch über die Schwere der Verletzungen war vorerst noch nichts Näheres bekannt. Die B161 musste für über eine Stunde gesperrt werden, es bildete sich rasch ein Rückstau. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Kitzbühel, war auch ein Rettungshubschrauber, das Rote Kreuz sowie die Polizei vor Ort. (TT.com)