Das Rennen im Livestream: Wer holt sich beim Ötztaler Radmarathon den Sieg?

Das ist nichts für schwache Wadeln! 4000 Athletinnen und Athleten versuchen heuer beim Ötztaler Radmarathon das Finisher-Trikot zu ergattern. Die Elite kämpft um den Sieg. Mit uns seid ihr vom Start um 6.30 Uhr bis zur Zielankunft live dabei!

4000 Radfahrerinnen und Radfahrer aus 40 Nationen starten heuer in Sölden, um die herausfordernde 227 Kilometer lange Strecke beim 45. Ötztaler Radmarathon zu meistern. Dabei gilt es, 5500 Höhenmeter über die vier Alpenpässe (Kühtai, Brenner, Jaufenpass und Timmelsjoch) zu überwinden, bevor es zurück nach Sölden geht. Mit uns seid ihr live dabei: