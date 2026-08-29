Öffentlicher Rundfunk: Isländer lehnen EU-Gespräche ab

Beim Referendum in Island über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union scheinen sich die Gegner durchgesetzt zu haben. Kurz vor Auszählungsende lag das Nein-Lager am Sonntag mit 52,5 Prozent vor den Befürwortern, die auf 47,5 Prozent kamen, wie der öffentlich-rechtliche Sender RUV berichtet. Es standen nur noch einige Stimmen aus einem Wahlkreis aus. Es scheint sicher, dass die Ja-Seite das Ergebnis hier nicht mehr drehen wird können, so RUV.