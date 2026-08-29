Referendum über EU-Beitrittsverhandlungen in Island beendet

In Island ist das Referendum über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union beendet. Die Wahllokale in dem Inselstaat im Nordatlantik schlossen in der Nacht auf Sonntag um Mitternacht. Bis das Ergebnis vorliegt, könnten mehrere Stunden vergehen, es wurde mit einem äußerst knappen Ausgang gerechnet. Das Land mit knapp 400.000 Einwohnern und 273.000 Wahlberechtigten hatte nach der Finanzkrise 2009 den Beitritt zur EU beantragt.

Die Gespräche wurden 2013 abgebrochen, als eine EU-kritische Regierung in Reykjavik an die Macht kam. Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, das benachbarte Grönland zu annektieren, der Ukraine-Krieg sowie wachsende Inflation und hohe Zinsen führten bei vielen Isländern zu einem Umdenken.

Die Umfragen sagten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Nein- und dem Ja-Lager voraus. Insbesondere in dem für das Land enorm wichtigen Fischereisektor überwiegt die Ablehnung gegenüber einem EU-Beitritt.