Wohl knappe Mehrheit gegen EU-Beitrittsgespräche in Island

Beim Referendum in Island über die Wiederaufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union liegen die Gegner kurz vor dem Ende der Auszählungen vorne. Sie lagen am Sonntag laut Online-Auszählung mit 52,5 Prozent vor den Befürwortern, die auf 47,5 Prozent kamen. Es standen nur noch einige Stimmen aus einem von Islands sechs Wahlkreisen aus.

Das Land mit knapp 400.000 Einwohnern und 273.000 Wahlberechtigten hatte nach der Finanzkrise 2009 den Beitritt zur EU beantragt. Die Gespräche wurden 2013 abgebrochen, als eine EU-kritische Regierung in Reykjavik an die Macht kam.