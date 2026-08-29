Verteidigungsminister in Nordkorea entlassen

In Nordkorea ist Verteidigungsminister No Kwang-chol entlassen worden. Bei einer von Machthaber Kim Jong-un geleiteten Sitzung seien "Pläne zur strukturellen Neuorganisation" der Militärführung des Landes beschlossen worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Samstag. Der bisherige Verteidigungsminister No sei entlassen und auch in der Hierarchie der Arbeiterpartei zum "Vizedirektor der Abteilung für Rüstungsindustrie" herabgesetzt worden.

Neuer Verteidigungsminister des kommunistischen Landes wird demnach der bisherige Leiter des Generalpolitbüros der Koreanischen Volksarmee, Kim Song-gi. KCNA berichtete von weiteren Beförderungen im Zuge des Umbaus der Militärführung.

Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen. In den vergangenen Jahren hat das kommunistisch geführte Land seine Beziehungen zu Russland ausgebaut und das von den USA unterstützte Südkorea als seinen "feindlichsten" Gegner bezeichnet. Die beiden Staaten auf der koreanischen Halbinsel befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand, der Koreakrieg endete 1953 nur mit einem Waffenstillstand.