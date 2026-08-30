Ein Toter bei Schüssen auf Rave-Party in der Schweiz

Bei einer Schießerei auf einer Rave-Party in Aarau im Kanton Aargau in der nördlichen Schweiz ist laut vorläufigen Erkenntnissen der Polizei eine Person getötet worden. Fünf weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag in der Früh auf der Plattform X, basierend auf vorläufigen Erkenntnissen, mitteilte. "Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft läuft", hieß es zudem.

"Nach vorläufigen Erkenntnissen haben die nächtlichen Schüsse im Aarauer Schachen ein Todesopfer und fünf, zum Teil schwer verletzte Personen gefordert", erklärte die Polizei. "Mögliche Motive sowie die genauen Umstände der Tat sind noch unklar."