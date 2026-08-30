Mehrere Opfer nach Schüssen bei Veranstaltung in der Schweiz

Bei einer Veranstaltung im Schachen in der schweizerischen Stadt Aarau sind in der Nacht auf Sonntag Schüsse gefallen. Dabei gab es mehrere Opfer, wie die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X mitteilte. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie sie auch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte. Sie rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Weitere Informationen sollen folgen.