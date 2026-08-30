Schüsse bei Rave in der Schweiz: Keine Hinweise zu Täter

Die Ermittlungen wegen Schüssen bei einem Rave in Aarau in der Schweiz am Sonntag in der Früh laufen wie die Fahndung auf Hochtouren. Das sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag. Demnach sei die Spuren- und Beweissicherung im Gange, damit schnellstmöglich Erkenntnisse gewonnen werden. Man habe keine Kenntnisse, wo sich die Täterschaft befindet.

"Aufgrund der ganzen Situation schließen wir aber aus, dass die Täterschaft wieder irgendwo aktiv werden könnte und zu einer neuen Gefahr werden könnte", hieß es vom Sprecher weiter. Noch gäbe es keine Erkenntnisse zu Urhebern oder Motiv. Es müsse davon ausgegangen werden, dass eine "größere Zahl" Schüsse gefallen sei, sagte er.

Bei der Rave-Veranstaltung ist eine 22-jährige Frau durch einen oder mehrere Schüsse getötet worden. Vier Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren seien teils schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Ein oder mehrere Täter hatten am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Schüsse abgegeben.

Alle Opfer hätten ihren Wohnsitz in der Schweiz, so die Behörden. Aarau im Kanton Aargau liegt etwa 40 Kilometer westlich von Zürich. Die Polizei bat darum, Video- und Bildmaterial an den Instagram-Kanal der Kantonspolizei Aargau zu senden. Tatort war ein Rave-Event auf einer Pferderennbahn.

Die Veranstalter hatten rund 3.500 Personen erwartet, wie es auf der Website hieß. Wie viele Personen zum Zeitpunkt der Schüsse auf dem Gelände waren, blieb vorerst unklar. "Das Eventgelände rund um die größte Rennbahn der Schweiz bietet eine Location, die spezieller nicht sein könnte", hatte der Veranstalter den "größten Rave in der Nordwestschweiz" im Vorfeld beworben.

Gegenüber der Schweizer Zeitung "Blick" äußerten sich mehrere Zeugen. Zunächst hätten die Besucher die Schüsse für ein Feuerwerk gehalten, so eine Frau. Dann habe jemand "Alle runter!" gerufen. Die Gruppe habe sich daraufhin unter dem DJ-Pult versteckt. Eine Frau sei von einer Kugel getroffen worden. Alle Besucher des Raves seien von der Polizei in eine Turnhalle gebracht worden. "Es war schrecklich", so die Zeugin gegenüber der Zeitung. Das Ganze habe sich unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung abgespielt.