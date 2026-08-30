„Mehrere Opfer“ nach Schüssen bei Rave in der Schweiz

Bei einer Veranstaltung im Schachen in der schweizerischen Stadt Aarau sind in der Nacht auf Sonntag Schüsse gefallen. Dabei gab es mehrere Opfer, wie die Kantonspolizei Aargau auf der Plattform X mitteilte. Ob es bei dem Vorfall auch Tote gegeben hat, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, wer die Schüsse abgegeben hat. Die Polizei steht mit einem Großaufgebot im Einsatz, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigte.

Sie rief die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Weitere Informationen sollen folgen. Nach Informationen des Blick fielen die Schüsse gegen 3.00 Uhr am Rande eines Raves auf der Pferderennbahn im Schachen.