Schüsse bei Rave in der Schweiz: Polizei tappt bei Fahndung im Dunkeln

Bei der Veranstaltung auf einer Rennbahn in Aarau in der nördlichen Schweiz fielen Sonntagfrüh zahlreiche Schüsse. Eine junge Frau starb, weitere Anwesende wurden teils schwer verletzt. Der oder die Täter sind flüchtig.

Die Ermittlungen wegen Schüssen bei einem Rave in Aarau in der Schweiz am Sonntag in der Früh laufen wie die Fahndung auf Hochtouren. Das sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau bei einer Pressekonferenz am frühen Nachmittag. Demnach sei die Spuren- und Beweissicherung im Gange, damit schnellstmöglich Erkenntnisse gewonnen werden. Man habe keine Kenntnisse, wo sich die Täterschaft befindet.

Nach dem oder den Tätern wird gefahndet. © MICHAEL BUHOLZER

„Aufgrund der ganzen Situation schließen wir aber aus, dass die Täterschaft wieder irgendwo aktiv werden könnte und zu einer neuen Gefahr werden könnte“, hieß es vom Sprecher weiter. Noch gäbe es keine Erkenntnisse zu Urhebern oder Motiv. Es müsse davon ausgegangen werden, dass eine „größere Zahl“ Schüsse gefallen sei, sagte er.

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Todesopfer Italienerin

Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Angaben der italienischen Regierung um eine Italienerin. Das Außenministerium in Rom teilte mit, zwei weitere Italiener seien leicht verletzt worden. Von den Schweizer Behörden hieß es nach den tödlichen Schüssen bei einer Rave-Veranstaltung, alle Opfer hätten ihren Wohnsitz in der Schweiz.

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sprach den Angehörigen der getöteten 22-Jährigen ihr tiefstes Beileid aus. Ihre Gedanken seien zudem bei den Verletzten sowie allen Menschen, die in das Geschehen verwickelt gewesen seien, sagte die Politikerin nach Angaben ihres Büros.

Vier Männer und eine Frau im Alter von 24 bis 27 Jahren seien teils schwer verletzt worden, berichtete die Polizei. Ein oder mehrere Täter hatten am frühen Sonntagmorgen zahlreiche Schüsse abgegeben.

3500 Personen bei Rave erwartet

Aarau im Kanton Aargau liegt etwa 40 Kilometer westlich von Zürich. Die Polizei bat darum, Video- und Bildmaterial an den Instagram-Kanal der Kantonspolizei Aargau zu senden. Tatort war ein Rave-Event auf einer Pferderennbahn.

Die Veranstalter hatten rund 3500 Personen erwartet, wie es auf der Website hieß. Wie viele Personen zum Zeitpunkt der Schüsse auf dem Gelände waren, blieb vorerst unklar. „Das Eventgelände rund um die größte Rennbahn der Schweiz bietet eine Location, die spezieller nicht sein könnte“, hatte der Veranstalter den „größten Rave in der Nordwestschweiz“ im Vorfeld beworben.

Der Rave auf einer Rennbahn endete mit Schüssen. © HAROLD CUNNINGHAM

Zeugen: „Es war schrecklich“

Gegenüber der Schweizer Zeitung Blick äußerten sich mehrere Zeugen. Zunächst hätten die Besucher die Schüsse für ein Feuerwerk gehalten, so eine Frau. Dann habe jemand „Alle runter!“ gerufen. Die Gruppe habe sich daraufhin unter dem DJ-Pult versteckt. Eine Frau sei von einer Kugel getroffen worden. Alle Besucher des Raves seien von der Polizei in eine Turnhalle gebracht worden. „Es war schrecklich“, so die Zeugin gegenüber der Zeitung. Das Ganze habe sich unmittelbar nach dem Ende der Veranstaltung abgespielt.

Techno und Raves sollten ein Ort der Freiheit und Sicherheit sein. DJ Tekibo