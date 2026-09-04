Tirols liebster Alm-Klassiker
Bereits über 5000 Nominierungen: Wo gibt es die besten Kaspressknödel in eurem Bezirk?
Kaspressknödel zählen zu den beliebtesten Klassikern der Tiroler Küche.
© TT-Archiv
Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten?
Mehr als 5000 Nominierungen haben uns bei der Suche nach dem besten Kaspressknödel in Tirol in den vergangenen Tagen erreicht.
Schickt uns jetzt noch euren ultimativen Tipp und helft dabei, die beliebtesten Adressen des Landes zu finden. Nur die meistgenannten Betriebe steigen am Ende ins große Finale auf.
Endspurt: Bis kommenden Sonntag um 23.59 Uhr könnt ihr euren Favoriten hier noch nominieren!
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