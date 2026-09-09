Tirols liebster Alm-Klassiker

Die Finalisten stehen fest: Stimmt jetzt für die besten Kaspressknödel Tirols ab

Kaspressknödel zählen zu den beliebtesten Klassikern der Tiroler Küche.
© Rauth

Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten? Das große Voting ist angelaufen.

Weit über 5000 Nominierungen haben uns in den vergangenen Wochen erreicht. Ihr habt fleißig vorgeschlagen und jetzt wird es ernst: Wir suchen die ultimativen Kaspressknödel-Könige Tirols!

Vom Außerfern über Innsbruck bis Osttirol – in jedem Bezirk stehen die zehn meistgenannten Hütten, Almen oder Gasthäuser im großen Finale. Neben den Bezirkssiegern wird auch der Gesamtsieger Tirols ermittelt.

Jetzt liegt es an euch: Wer macht das Rennen in eurer Region?

Wichtig: Stimmt für eure Lieblingsalm oder Lieblingsgasthaus ab! Ihr könnt auch in mehreren Bezirken voten, aber eine Stimme für euren Favoriten reicht auch völlig aus. Klickt danach einfach ganz unten auf „Jetzt absenden“.

Das Voting läuft bis zum 15. September 2026 (23.59 Uhr).

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