Tirols liebster Alm-Klassiker

Heute Nominierungs-Finale: Wo gibt es die besten Kaspressknödel in Tirol?

Kaspressknödel zählen zu den beliebtesten Klassikern der Tiroler Küche.
© TT-Archiv

Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten?

Tausende Nominierungen haben uns bei der Suche nach dem besten Kaspressknödel in Tirol in den vergangenen Tagen erreicht.

Schickt uns jetzt noch euren ultimativen Tipp und helft dabei, die beliebtesten Adressen des Landes zu finden. Nur die meistgenannten Betriebe steigen am Ende ins große Finale auf.

Endspurt: Nur noch bis heute Mitternacht könnt ihr euren Favoriten hier noch nominieren!

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