Mehr als 8000 haben schon abgestimmt: Wer serviert die besten Kaspressknödel Tirols?

Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten? Das große Voting läuft noch bis Dienstag.

Von der Almhütte bis zum Gasthaus: Das Rennen um Tirols beliebteste Kaspressknödel begeistert die Leserinnen und Leser. Bereits mehr als 8000 Stimmen wurden abgegeben.

Vom Außerfern über Innsbruck bis nach Osttirol: In jedem Bezirk stehen die zehn meistgenannten Betriebe aus der Nominierungsphase im großen Finale. Neben den Bezirkssiegern wird auch der Gesamtsieger für ganz Tirol gekürt.

Wer sich am Ende den Titel sichert, entscheiden weiterhin die TT-Leserinnen und Leser.

Wichtig: Stimmt für eure Lieblingsalm oder Lieblingsgasthaus ab! Ihr könnt auch in mehreren Bezirken voten, aber eine Stimme für euren Favoriten reicht auch völlig aus. Klickt danach einfach ganz unten auf „Jetzt absenden“.

Das Voting läuft bis zum 15. September 2026 (23.59 Uhr).

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