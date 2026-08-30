Tirols liebster Alm-Klassiker
Nominiert euren Favoriten: Wo gibt es die besten Kaspressknödel im Land?
Kaspressknödel zählen zu den beliebtesten Klassikern der Tiroler Küche.
© TT-Archiv
Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten?
Wir starten die nächste Runde unserer großen Gastro-Votings – und jetzt seid ihr wieder gefragt: Wo habt ihr die besten Kaspressknödel gegessen?
Schickt uns euren Tipp und helft dabei, die beliebtesten Adressen Tirols zu finden. Die meistgenannten Betriebe steigen ins große Finale auf.
Bis Sonntag (23.59 Uhr) kann man seinen Favoriten nomineren.
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