Tirols liebster Alm-Klassiker: Wo gibt es die besten Kaspressknödel im Land?

Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten?

Wir starten die nächste Runde unserer großen Gastro-Votings – und jetzt seid ihr wieder gefragt: Wo habt ihr die besten Kaspressknödel gegessen?

Schickt uns euren Tipp und helft dabei, die beliebtesten Adressen Tirols zu finden. Die meistgenannten Betriebe steigen ins große Finale auf.