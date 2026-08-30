Nominiert euren Favoriten
Tirols liebster Alm-Klassiker: Wo gibt es die besten Kaspressknödel im Land?
Kaspressknödel zählen zu den beliebtesten Klassikern der Tiroler Küche.
© TT-Archiv
Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten?
Wir starten die nächste Runde unserer großen Gastro-Votings – und jetzt seid ihr wieder gefragt: Wo habt ihr die besten Kaspressknödel gegessen?
Schickt uns euren Tipp und helft dabei, die beliebtesten Adressen Tirols zu finden. Die meistgenannten Betriebe steigen ins große Finale auf.
Weitere TT-Gastro-Votings:
Top 10 mit Überraschungen
Tirol hat gewählt: Hier gibt es die beliebtesten Freibad-Pommes des Landes
10.000 Stimmen abgegeben
Von Innsbruck bis Reutte und Osttirol: Das sind die beliebtesten Eisdielen in Tirol
Pizza-Voting entschieden
Kommentare