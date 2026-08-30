Nominiert euren Favoriten

Tirols liebster Alm-Klassiker: Wo gibt es die besten Kaspressknödel im Land?

Kaspressknödel zählen zu den beliebtesten Klassikern der Tiroler Küche.
© TT-Archiv

Ob in der Suppe oder mit Sauerkraut serviert: Der Kaspressknödel ist das kulinarische Aushängeschild vieler Tiroler Almhütten und Gasthäuser. Doch wo schmeckt er eigentlich am besten?

Wir starten die nächste Runde unserer großen Gastro-Votings – und jetzt seid ihr wieder gefragt: Wo habt ihr die besten Kaspressknödel gegessen?

Schickt uns euren Tipp und helft dabei, die beliebtesten Adressen Tirols zu finden. Die meistgenannten Betriebe steigen ins große Finale auf.

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